SAP bremst Dax ein - Breiter Markt legt deutlich zu

Frankfurt/Main (dpa)

Dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen haben sich auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune gezeigt. Allerdings gilt dies vor allem für die zweite und dritte Börsenliga, denn der Dax stieg am Vormittag um lediglich 0,30 Prozent auf 15 127,03 Punkte. Dass der deutsche Leitindex hinterherhinkt, dürfte großteils an deutlichen Verlusten der schwergewichteten SAP-Aktie liegen.

Von dpa