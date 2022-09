Europäische Zentralbank erhöht Zinsen: Späte Kehrtwende

Mit einem großen Zinsschritt – dem üppigsten in ihrer Geschichte – hat die Europäische Zentralbank ein deutliches Zeichen gesetzt. Sie will nun offenbar beherzt angehen, was sie in den vergangenen Monaten, ja eigentlich schon seit Jahren versäumt hat – die Stabilität des Geldwertes zu sichern – und zwar vorausschauend.

Auch wenn Christine Lagarde und ihre Mitstreiter im Zentralbankrat der EZB die massive Energieverteuerung infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht vorhersehen konnten, wurde in den vergangenen Jahren zu viel Gewicht auf die Rettung überschuldeter EU-Staaten gelegt. Die Geldwertstabilität, die der EZB als Hauptaufgabe aufgetragen ist, hat nicht die oberste Priorität gehabt – das rächt sich jetzt.

Auch in diesem Jahr haben andere Notenbanken – allen vor an die Fed in den USA – vorgemacht, wie schnell man auf diese Inflationskrise reagieren konnte. Die Folgen der kräftigen amerikanischen Zinsschritte: Der Euro hat gegenüber dem Dollar massiv an Wert verloren. Damit wurden die Preise via importierter Inflation noch stärker angeheizt.

Mit dem aktuellen Zinsschritt können nun die Sparer hoffen, dass sich die Verzinsungen auf den Bankkonten langsam wieder in Richtung Inflationsrate bewegen – das heißt: der tiefrote Realzins vielleicht mittelfristig wieder ins Plus gehoben wird.

Für Häuslebauer und Verbraucher zementiert sich damit aber auch gleichzeitig der Trend zu weiter steigenden Kreditzinsen. Gepaart mit extrem hohen Baupreisen platzen daher immer häufiger die Träume von den eigenen vier Wänden.

Dennoch ist der späte, aber kräftige Zinsschritt der richtige Weg, um das Inflationsgespenst möglichst schnell wieder zu vertreiben. Auch wenn dazu sicherlich in naher Zukunft weitere Leitzinsanpassungen nötig sein werden.