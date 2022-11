Leere Regale und verkürzte Öffnungszeiten: „Das ist Panikmache“

Markus Scholz (41) ist Mitinhaber von vier Supermärkten in Ahlen, Sendenhorst, Vorhelm und Sassenberg. Er warnt vor „Panikmache“: Leere Regale seien nicht die Folge von Produktknappheit, sondern hätten einen anderen Grund.

Steigende Energiepreise, leere Regale, Personalprobleme. So sieht aktuell die Realität in einigen Bereichen des Lebensmitteleinzelhandels aus. In Pandemiezeiten galten Supermärkte und Discounter noch als große Krisengewinner, jetzt werden sie als Verlierer der nächsten großen Krise gesehen.