9-Euro-Ticket: Tarifdschungel gerodet

Das Ticket ist nicht nur in Zügen gültig, sondern ist quasi eine „BahnCard 100 light“, also eine bundesweite Flatrate für den gesamten ÖPNV inklusive aller Regionalzüge. Es ist gültig in Linienbussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Fähren (z.B. in Hamburg, Berlin) und allen Regionalzügen. Nicht aber in der 1. Klasse.

Foto: Matthias Ahlke