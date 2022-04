Preise der Rapssaat explodieren

Vergangenheit, zurückblicken. Lieber nicht … Denn die Krise des Unternehmens Teutoburger Ölmühle, sie verblasst so langsam im Rückspiegel. Im Jahr 2000 gegründet, innovativ, preisgekrönt – so war das in Ibbenbüren am Firmensitz des regional verankerten Experten für hochwertige Speiseöle. Gemacht aus Raps. Hier wird nicht einfach Öl produziert. Hier wird Raps erst schonend geschält und dann kalt gepresst. Einzigartig. Patentiert. Erfolgreich…

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch