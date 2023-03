Trotz Inflation: Die Reiselust der Deutschen steigt wieder

Bei den aktuelle nasskalten Temperaturen träumen sich schon viele Deutsche in den Urlaub.

Der Reisekonzern Tui ist in Deutschland mit Tempo ins laufende Jahr gestartet. «Der Buchungsauftakt zum Jahresstart ist so stark wie lange nicht, die Neubuchungszahlen liegen deutlich über den Vorjahreswerten und teilweise über 2019», berichtet Tui-Deutschlandchef Stefan Baumert heute auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin.

Der Januar sei erstmals seit der Corona-Pandemie wieder der Top-Buchungsmonat mit den höchsten Eingängen. «Dabei gehen 80 Prozent der Neubuchungen in den Sommer.»

Baumert verwies auf eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Tui. Demnach sind 64 Prozent der mehr als 2000 Befragten in diesem Jahr schon verreist, haben bereits gebucht oder planen eine oder mehrere Reisen. Bei einem Drittel der Reisewilligen hat die aktuelle wirtschaftliche Lage mit der gestiegenen Inflation keinen Einfluss auf die Planung.

Ein Teil der Befragten überlegt, den Urlaub im Rahmen der geplanten Budgets in die Nebensaison zu legen (23 Prozent) oder wählt ein preisgünstigeres Urlaubsland (17 Prozent). Den Aufenthalt zu verkürzen ist für 11 Prozent eine Option, 8 Prozent erwägen, eine niedrigere Hotelkategorie zu wählen. Auch andere Umfragen kamen zuletzt zu dem Ergebnis, dass viele Menschen in Deutschland trotz teils wirtschaftlicher Sorgen in Reiselaune sind.

All Inclusive Reisen werden wieder beliebter

Baumert zufolge setzt sich der Trend zur Buchung höherwertiger Unterkünfte in den Reisebüros und Online fort. Zugleich wollen viele Urlauber Kontrolle über ihr Budget haben und buchen daher All Inclusive. Aktuell entscheide sich mehr als jeder zweite Gast dafür, berichtete Baumert. «Für Ziele wie die Türkei oder Ägypten, wo traditionell viele Hotels All Inclusive anbieten, liegt der Anteil sogar bei 80 bis 90 Prozent.»

Gefragt seien in diesem Sommer aktuell vor allem Ziele rund um das Mittelmeer. Diese holten mehr und mehr auf und «die Chancen stehen gut, das die Zahlen von 2019 erreicht und teilweise auch übertroffen werden», sagte Baumert.

Auch der Reiseveranstalter Alltours verzeichnet nach eigenen Angaben trotz der hohen Inflation für die diesjährige Sommersaison einen Buchungsboom bei Pauschalreisen. «Das Interesse an Urlaubsreisen ist nach den Corona-bedingten Reisebeschränkungen der vergangenen Jahre weiterhin sehr groß», sagt Alltours-Inhaber Willi Verhuven heute auf der ITB (7. bis 9. März). «Wir ... erleben bei den Urlaubsreisen im Sommer 2023 einen regelrechten Buchungsboom.»

Hohe Lastminute-Nachfrage bei Alltours

Deutschlands viertgrößter Reiseveranstalter, der bereits im vergangenen Jahr die Vor-Corona-Zahlen bei Gästen und Umsatz übertraf, verzeichnet nach eigenen Angaben bislang über 30 Prozent mehr Gäste für die Sommersaison im Vergleich zum Vorjahr. Das Buchungsaufkommen in der laufenden Wintersaison liege gegenüber dem Vorjahr mit 20 Prozent im Plus und wachse durch eine hohe Lastminute-Nachfrage weiter. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 rechnet der Reiseveranstalter mit einem Gästeplus von 20 Prozent.

«Wir stellen fest, dass Urlaubsreisende genauer die Preise vergleichen und insgesamt preissensibler buchen, aber gleichzeitig nicht auf Komfort und Luxus verzichten möchten», sagt Verhuven. Auch bei Alltours sind Alltours sind All-Inclusive-Angebote besonders beliebt, denn wer fürs Essen und Getränke nicht extra zahlen muss, hat mehr Kontrolle über die Kosten.