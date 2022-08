Trotz Sparticket: Das Auto bleibt die erste Wahl

Foto:

Nur noch wenige Tage, dann ist das 9-Euro-Ticket Geschichte. Und mit ihm eines der größten Verkehrsexperimente, das dieses Land je erlebt hat. Ob Erfolg oder Misserfolg – bei der Bewertung darf nicht vergessen werden, dass es als kurzfristige Entlastungsmaßnahme geplant war.

Dass die Menschen in Scharen vom Auto in Busse und Bahnen umsteigen, das war nicht zu erwarten. Für die Verkehrswende weg vom individuellen Autoverkehr hin zu öffentlichen Formen der Mobilität sind Angebote wie das 9-Euro-Ticket dennoch eine große Chance. Die vergangenen drei Monate haben gezeigt: Ganz grundsätzlich scheinen die Menschen nicht abgeneigt, den ÖPNV zu nutzen. Schonungslos offengelegt wurde gleichwohl, dass das Angebot noch nicht passt: So ist das Bahnnetz schlichtweg nicht gewappnet für die so sehnlich herbeigesehnte Verkehrswende. Die vielen Millionen Menschen, die in diesem Sommer unterwegs waren, ärgerten sich über volle Züge, Verspätungen, ausgefallene Klimaanlagen und die vielfach unpassende Taktung.

Gleichwohl: Das 9-Euro-Ticket hat viele Erkenntnisse geliefert. Diese bieten eine einmalige Chance für Bund und Länder. Sie täten gut daran, die Aufbruchstimmung, die das Ticket ausgelöst hat, zu nutzen und ein adäquates Angebot zu schaffen, das bis in den ländlichen Raum hineinreicht.

(Von Ulrich Schaper)