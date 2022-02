VDA rechnet mit 2,8 Millionen Neuzulassungen 2022

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet für das laufende Jahr mit rund 2,8 Millionen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland. Damit kämen rund sieben Prozent mehr Neuwagen auf die Straßen als 2021, wie die Verbandspräsidentin Hildegard Müller am Mittwoch mitteilte.

Im vergangenen Jahr waren 2,62 Millionen Pkw neu zugelassen worden. Vor allem Lieferengpässe bei Halbleitern hatten den Absatz deutlich gedrückt. Müller hatte zuletzt betont, dass die Probleme auch im laufenden Jahr anhalten dürften. Vom Vor-Krisen-Niveau ist die Industrie noch weit entfernt.

Müller forderte deshalb am Mittwoch mehr Tempo beim Aufbau einer europäischen Halbleiter- und Batterieproduktion. «Wenn Deutschland auch Weltmarktführer der Zukunft sein will, dann braucht es jetzt den Aufbau von Halbleiter-Fabriken», teilte sie bei der Vorstellung des Jahresausblicks mit. «Erste Planungen zum Ausbau der Batterieproduktion in Deutschland und Europa existieren bereits. Wichtig ist die zeitnahe Umsetzung der Planungen, damit die Wertschöpfung für die Automobilindustrie in Europa gehalten werden kann.»