„Zunehmende Nachfrage nach Viertimpfungen“

Start von zweiter Booster-Impfung in Pflegeheimen

Münster

Die jüngste Stiko-Empfehlung zum zweiten Booster hat viel in Bewegung gebracht. Wann gehen die Viertimpfungen in den Pflegeheimen los? Und welche Personengruppen sind noch an der Reihe? Wir haben nachgefragt.

Von Stefan Biestmann