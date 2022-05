POL-MS: 12-jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw in Hiltrup

Ein 12-jähriges Kind ist am Mittwochnachmittag (18.5., 14:10 Uhr) bei einem Verkehrsunfall an der Straße Zum Hiltruper See schwer verletzt worden, als er mit seinem Fahrrad die Straße queren wollte.

Eine 82-jährige Seniorin war mit ihrem VW Passat in Richtung Süden unterwegs und fuhr auf die Kreuzung Zum Hiltruper See/ Osttor zu und überquerte diese. Plötzlich kollidierte sie mit dem Kind, welches von rechts kam und auf dem Fußgängerweg die Straße zum Hiltruper See kreuzte. Der Junge stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

