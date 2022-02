POL-MS: 12 Meter Sicherheitsabstand auf der Autobahn - Provida-Streife stoppt 28-Jährigen

Am Dienstagmorgen (15.2., 9 Uhr) haben zwei Polizisten einen 28-Jährigen auf der Autobahn 1 in Höhe des Rastplatz Münsterland-West gestoppt.

Der Mann aus Wildeshausen war in Richtung Dortmund unterwegs, als er den Polizisten auffiel. Bei vorwerfbaren 156 Kilometern pro Stunde hielt der Mann grade einmal knapp über 12 Meter Abstand zum vorausfahrenden Auto. Als die Beamten ihn anhielten, war dem Mann zunächst nicht bewusst, was er falsch gemacht hatte. Erst nachdem er die Videoaufnahmen des Providafahrzeugs gesehen hatte, zeigte er sich einsichtig.

Ihn erwartet nun ein zweimonatiges Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 350 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Lydia Pokriefke

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell