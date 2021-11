POL-MS: 16-jährige Fußgängerin von Fahrradfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen (10.11., 7:05 Uhr) an der Straße An der Alten Kirche mit einer 16-jährigen Fußgängerin kollidiert und anschließend vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Polizei Münster