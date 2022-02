POL-MS: 1,66 Promille auf dem E-Scooter - Führerschein beschlagnahmt

In der Nacht zu Freitag (25.2., 1:00 Uhr) haben Polizisten einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer an der Wolbecker Straße gestoppt.

Der 36-Jährige fiel den Beamten zunächst auf, da er entgegen der Fahrtrichtung aus einer Einbahnstraße kam. Er fuhr vom Servatiiplatz kommend in starken Schlangenlinien über die Wolbecker Straße. Die Beamten stoppten ihn schließlich in Höhe der Bremer Straße, beim Absteigen vom Roller fiel es dem 36-Jährigen aus Gevelsberg schwer, das Gleichgewicht zu halten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann an, nicht gewusst zu haben, dass die Promillegrenzen für E-Scooter mit denen von Pkw gleichzusetzen sind.

Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Lydia Pokriefke

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell