POL-MS: 18-Jähriger greift Kollegen mit Axt an - Mordkommission im Einsatz

Am Montagmorgen (11.7., 9 Uhr) soll ein 18-jähriger Angestellter eines Autohauses in Raesfeld seine Arbeitskollegen mit einer Axt angegriffen und einen 33-Jährigen verletzt haben. Eine Mordkommission der Polizei Münster unter der Leitung von dem Ersten Kriminalhauptkommissar Thomas Götze ist im Einsatz.

Der Tatverdächtige aus Dorsten soll ersten Erkenntnissen zufolge morgens zur Arbeit erschienen sein und einige Zeit später unvermittelt die anwesenden Kollegen mit einer Axt in der Hand angegriffen haben. "Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, einem der Anwesenden mit der Axt auf den Rücken geschlagen zu haben", erläutert Oberstaatsanwalt Dirk Ollech. "Einen zweiten Schlag soll der 33-jährige Geschädigte abgewehrt haben." Weitere Mitarbeiter sollen den 18-Jährigen sodann entwaffnet und fixiert haben. "Der 18-Jährige ließ sich widerstandslos in dem Autohaus festnehmen, die Ermittlungen zu den Tathintergründen stehen noch ganz am Anfang", so Thomas Götze. Die Schnittwunde des 33-Jährigen wurde ärztlich versorgt, Lebensgefahr besteht nicht.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Dirk Ollech unter der Rufnummer 0172 2913810.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell