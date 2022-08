POL-MS: 24-Jähriger nach Angriff in Ochtrup verletzt - Mordkommission im Einsatz

Zwei 51- und 20-jährige Männer stehen im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen (7.8., 1:45 Uhr Uhr) einen 24-jährigen Mann auf einem Tankstellengelände an der Laurenzstraße in Ochtrup verletzt zu haben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der 51-jährige Mann zur Tatzeit mit seinem Sohn auf das Tankstellengelände gekommen sein und den dort arbeitenden 24-Jährigen zu Boden gestoßen und mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf angegriffen haben. Engagiert eingreifende Zeugen sollen die beiden Tatverdächtigen überwältigt und von weiteren Gewalthandlungen abgehalten haben. Der 51-Jährige wurde noch am Tatort von alarmierten Polizisten festgenommen, sein Sohn flüchtete zunächst vom Tatort. Er wurde anschließend in seiner Wohnung festgenommen.

Rettungskräfte brachten den 24-Jähigen in ein Krankenhaus, dort wurde er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

"Bislang deuten einige Hinweise auf ein im Drogenhandel begründetes Motiv hin", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Aufgrund der immensen gezielten Gewalteinwirkung gegen den Kopf des 24-Jährigen hat das Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 01722913810.

