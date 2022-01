POL-MS: 31-jähriger Drogenkurier einem Haftrichter vorgeführt - Untersuchungshaft

Der 31-Jährige, bei dem Polizisten am Freitag (21.1.) im Rahmen einer Kontrolle am Nevinghoff Drogen im Wagen entdeckten und der drei Polizisten bei einem Wiederstand leicht verletzte, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Polizisten hatten die 100 Gramm Kokain, 90 Gramm Marihuana und das Messer aus dem Wagen sichergestellt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel.

Ein Richter folgte heute (22.1.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels von Kokain und Marihuana in nicht geringer Menge mit Waffen.

