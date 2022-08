POL-MS: 39-Jähriger ignoriert Worte und Rat der Polizei - Blutprobe

Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen (25.8., 09:20 Uhr) den Rat einer Streifenwagenbesatzung nicht befolgt und ist augenscheinlich stark alkoholisiert auf sein Fahrrad gestiegen.

in Zeuge hatte zuvor über die Leitstelle eine hilflose Person an der Weseler Straße gemeldet. Vor Ort traf die Streifenwagenbesatzung den 39-Jährigen an, der stark alkoholisiert war aber keine weitere Hilfe benötigte. Da der Mann ein Fahrrad dabei hatte, rieten die Polizisten ihm, zu schieben. Diesen Rat befolgte der Münsteraner nur kurz, stieg auf und fuhr los. Die Polizisten stoppten ihn sofort, ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,3 Promille. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell