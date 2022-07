POL-MS: 41 Verwarnungsgelder in etwas mehr als 60 Minuten

41 Mal hat am Freitagnachmittag (8.7) ein Motorradpolizist am Albersloher Weg Autofahrern ein Verwarnungsgeld abgenommen.

Grund dafür: Im Feierabendverkehr waren 41 Autofahrer und Autofahrerinnen verbotswidrig über die Busspur an einem Stau in Richtung Hansaring vorbeigefahren, um sich dann kurz vor der Kreuzung wieder nach links in den Verkehr einzuordnen.

Der Polizist klärte die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen über ihr verbotswidriges Verhalten auf und erhob Verwarngelder wegen der Ordnungswidrigkeit.

