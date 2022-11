POL-MS: Abbiegeunfall an der Kreuzung Kappenberger Damm/Düesbergweg - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Montagnachmittag (28.11.) einen Abbiegeunfall gemeldet, den sie bereits am Montagmorgen an der Kreuzung Kappenberger Damm/Düesbergweg beobachtet hatte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem unfallbeteiligten Jungen sowie einem Zeugen.

Polizei Münster