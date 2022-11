POL-MS: Alkoholisiert E-Scooter gefahren - 21-jähriger schwer verletzt

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer ist am frühen Freitagmorgen (11.11.2022, 01:52 Uhr) bei einem Unfall an der Eisenbahnstraße schwer verletzt worden.

Der Mann war in Richtung Mauritz unterwegs und habe laut Zeugenaussagen beabsichtigt, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Hierbei sei der E-Sooter-Fahrer gegen den Bordstein geprallt und gestürzt. In der Folge sei er kurzzeitig bewusstlos gewesen. Alarmierte Polizisten rochen bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-Jährigen. Einen Atemalkoholtest konnte er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht machen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

