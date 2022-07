POL-MS: Alkoholisiert und ohne Führerschein - Polizisten stoppen 51-Jährigen an der Hammer Straße

Am Dienstagnachmittag (5.7., 15 Uhr) haben Polizisten einen 53-jährigen alkoholisierten Autofahrer an der Hammer Straße gestoppt.

Nachdem mehrere Zeugenhinweise auf der Leistelle der Polizei eingegangen waren, hielten die Beamten den Mann in Höhe des Baumarktes an und kontrollierten ihn. Während der Überprüfung bemerkten sie starken Alkoholgeruch, die verwaschene Aussprache des Mannes und zwei angetrunkene Schnapsflaschen in seinem Wagen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt.

Die Polizisten nahmen den Ahlener mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

