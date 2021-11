POL-MS: Alkoholisierter Autofahrer mit 0,86 Promille auf der B 54 angehalten

Am Dienstagabend (02.11, 20:20) hat die Polizei einen schwarzen VW Passat auf der Steinfurter Straße angehalten.

Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, da der Passat auf der Bundesstraße 54 in Schlangenlinien in Richtung Münster unterwegs war. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Den Führerschein musste der 36-jährige Mann aus Schüttorf an Ort und Stelle abgeben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

