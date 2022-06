POL-MS: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer fährt in Hotel-Fassade - 29-Jähriger leicht verletzt

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer ist bisherigen Ermittlungen zufolge am frühen Sonntagmorgen (19.6., 6:37 Uhr) an der Eisenbahnstraße in die Fassade eines Hotels gefahren und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 29-Jährige zog sich eine Platzwunde an der Stirn sowie Schürfwunden am rechten Ellenbogen und an der rechten Hand zu. Die hinzugerufenen Polizisten stellten zudem Schäden an der Marmorfassade sowie an einer Fensterscheibe des Hotels fest.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest des 29-Jährigen zeigte einen Wert von 1,82 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

