POL-MS: Angefahren und gestürzt - Fahrradfahrerin leicht verletzt - Die Polizei bittet um Hinweise

Am vergangenen Mittwochabend (31.08., 19:45) ist eine 85-jährige Fahrradfahrerin vor dem Restaurant "Friedenskrug" an der Straße "Zum Erlenbusch" in Angelmodde von einer unbekannten Person mit dem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

