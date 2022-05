POL-MS: Aufmerksamer Nachbar beobachtet mutmaßlichen Dieb - Polizisten nehmen 18-Jährigen fest

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Mittwochmorgen (18.5., 4:40 Uhr) am Dennenkamp einen Verdächtigen beobachtet und die Polizei alarmiert.

Der Mann hatte den 18-Jährigen vor einem Haus beobachtet, in das er von einer Bank aus reinschaute. Die hinzugezogenen Beamten entdeckten den Verdächtigen im Nahbereich und kontrollierten ihn. In den Taschen des 18-Jährigen fanden die Polizisten Drogen und einen Autoschlüssel. Zu der Herkunft des Schlüssels konnte der 18-Jährige keine schlüssigen Angaben machen, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

