POL-MS: Aufmerksamer Zeuge entdeckt gestohlene "Spielende Kinder" - Polizei übergibt Bronzefiguren der Stadt Münster (FOTO)

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte am Morgen des 4. Augusts die sogenannten "Spielenden Kinder"-Bronzefiguren auf einem Schrottplatz im Kreis Coesfeld und informierte sofort die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass diese kurz zuvor in Hiltrup von dem Brunnen an der Marktallee gestohlen worden waren.

Polizei Münster