POL-MS: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Die 29-jährige Radlerin war im Kreisverkehr in Richtung Hammer Straße unterwegs. In Höhe der Moltkestraße kam plötzlich ein Pkw von rechts. Der Fahrer missachtete ersten Erkenntnissen zufolge das Stoppschild, fuhr in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit der 29-Jährigen zusammen. Die Münsteranerin fiel auf die Motorhaube, anschließend auf die Straße und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr mit seinem silbernen Kleinwagen einfach in Richtung Hammer Straße davon.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

