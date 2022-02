POL-MS: Autofahrer nimmt 15-Jährigem die Vorfahrt und flüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend (16.2., 18 Uhr) an der Wolbecker Straße Ecke Dortmunder Straße einen 15-Jährigen bei einem Unfall leicht verletzt und ist anschließend geflüchtet.

Der 15-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Wolbecker Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Dortmunder Straße kam plötzlich ein schwarzer Pkw von rechts, nahm ihm die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Unbekannte zögerte kurz, fuhr dann aber mit seinem SUV, vermutlich einem Daimler, über die Wolbecker Straße in Richtung Hohenzollernring davon.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

