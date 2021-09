POL-MS: Bewohner entdecken Einbrecher am Fenster - Polizisten nehmen 23-Jährigen fest - Vorführung beim Haftrichter folgt

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (29.9.) einen 23-jährigen Einbrecher festgenommen. Der Täter hatte an der Kirchstraße und der Lönsstraße versucht in Wohnungen einzudringen. Die Bewohner hatten ihn bemerkt und die Polizei alarmiert. Er wird noch heute (30.9.) einem Haftrichter vorgeführt.

Polizei Münster