POL-MS: Drei Raub- und vier Diebstahlsdelikte auf dem Send - Polizei gibt Tipps für den Schutz vor Dieben

Auf dem diesjährigen Frühjahrssend ist es bislang zu drei angezeigten Raub- und vier Diebstahlsdelikten gekommen.Unbekannte Täter entwendeten in zwei Fällen Smartphones und in zwei Fällen Geldbörsen.

Am 23. März kam es zu zwei versuchten und einem vollendeten Raubdelikt, bei dem eine geringe Menge Bargeld entwendet worden war. Im Nachgang konnten vier Verdächtige im Alter von elf und 13 Jahren ermittelt werden. Polizisten brachten sie zu ihren Erziehungsberechtigten und erstatteten Anzeige.

Für den Sendbesuch am Wochenende rät die Polizei, nur das notwendigste an Wertgegenständen mitzunehmen. Bestenfalls wird das, was mitgenommen wird, nah am Körper getragen. Im Notfall ist die Polizei auf dem Send ansprechbar oder über die "110" erreichbar.

