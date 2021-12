POL-MS: Einbrecher durchsuchen Wohnung an der Könemannstraße - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind am Sonntag (5.12., 11:45 bis 21 Uhr) in eine Wohnung an der Könemannstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

ie Diebe hebelten zunächst eine Metalltür neben der Garage auf und kamen so auf das Grundstück. Anschließend machten sie sich an einer auf Kipp stehenden Terrassentür zu schaffen, bauten mit Boxen und einem Blumentopf eine Leiter und öffneten ein Fenster gewaltsam. In den Räumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Wertvollem und verschwanden mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell