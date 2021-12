POL-MS: Einbrecher entwenden Schmuck - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (15.12.) bei Einbrüchen an der Siemensstraße und der Bodelschwinghstraße Schmuck erbeutet.

Zwischen 17 und 18:30 Uhr hebelten die Einbrecher an der Terrassentür eines Reihenhauses an der Siemensstraße, durchsuchten das gesamte Gebäude und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

An der Bodelschwinghstraße schoben Unbekannte zwischen 14:50 und 20:10 Uhr eine Jalousie nach oben, öffneten die Terrassentür gewaltsam und kamen in die Wohnung. Anschließend durchsuchten sie das Schlafzimmer, fanden Schmuck und verschwanden mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

