POL-MS: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag (20.9., 19:30 Uhr) auf Mittwoch (21.9., 4:45 Uhr) in eine Bäckerei an der Waldeyerstraße eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Polizei Münster