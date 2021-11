POL-MS: Einbruch in dein Reihenhaus - Diebe stehlen Münzsammlung und Geldkassette mit Schmuck

Münster (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (2.11., 15:00 bis 20:50 Uhr) in ein Reihenendhaus am Düesbergweg eingebrochen. Die Täter kamen möglicherweise durch die Haustür und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume des Hauses. Sie nahmen eine verschlossene Geldkassette und eine Münzsammlung mit.

Polizei Münster