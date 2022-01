POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus am Klausenburgweg - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Zeit zwischen Freitagvormittag (31.01, 11:00 Uhr) und Samstagvormittag (01.01, 11:15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus am Klausenburgweg eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Münster