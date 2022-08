POL-MS: Einbruch in Modegeschäft - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochabend (10.08. ab 19:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (11.08. bis 10:10) in ein Modegeschäft am Prinzipalmarkt eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Polizei Münster