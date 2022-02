POL-MS: Einbrüche in Amelsbüren - Spuren mit Reiniger verwischt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (3.2.) in drei Häuser in Amelsbüren eingebrochen.

Die Täter schlugen zwischen 18 und 20:30 Uhr am Dinkelweg eine Scheibe eines Einfamilienhauses ein, griffen hindurch und öffneten das Fenster. Anschließend durchsuchen sie die Räume nach Wertgegenständen. Vermutlich wurden die Täter gestört und verschwanden fluchtartig mit Goldschmuck in unbekannte Richtung.

In der Zeit von 17:45 bis 19:50 Uhr zerstörten die Einbrecher an der Straße Kirchfeld sie Terrassentür eines Hauses und durchsuchten das gesamte Haus. Ihre Spuren versuchten die Unbekannten mit einem Reinigungsspray zu verwischen. Auf dieselbe Weise brachen sie zwischen 14 bis 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Stakenkamp ein. Die eingeschlagene Terrassentür sprühten sie mit Edelstahlreiniger aus dem Objekt ein und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

