POL-MS: Fahndungserfolg - Wegen Mordes verurteilter Ralf Hörstemeier in Enschede festgenommen

Nachtrag zur Pressemitteilung: "Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Münster Fahndung nach dem wegen Mordes rechtskräftig verurteilten Ralf Hörstemeier" (ots vom 22.12.2021, 17:16 Uhr)

Der seit Dienstagabend (21.12.) flüchtige 56-jährige Ralf Hörstemeier ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24.12., 00:15 Uhr) in Enschede in den Niederlanden festgenommen worden.

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung in Enschede aufhalten könnte. Dieser Verdacht erhärtete sich durch die Auswertung der Standortdaten, die durch die "elektronische Fußfessel" erlangt werden konnten. Zudem fanden die Ermittler einige hundert Meter entfernt von der ermittelten Anschrift eines der beiden Fahrzeuge, welches auf die Verlobte des 56-Jährigen zugelassen ist.

Unter Einbindung der Zielfahndung des Landeskriminalamtes NRW wurde die ermittelte Wohnanschrift durch Kräfte der niederländischen Polizei aufgesucht. In der Wohnung trafen die niederländischen Polizisten sowohl den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Ralf Hörstemeier, als auch seine 54-jährige Lebensgefährtin an. Der 56-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen gegen seine Verlobte dauern an.

Presseauskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse unter der Rufnummer 0172 2913912.

