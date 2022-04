POL-MS: Fahrradfahrerin nach Sturz verletzt - Zeugen gesucht

Eine 36-jährige Radfahrerin ist Anfang April (8.4., 12:45 Uhr) an der Mecklenbecker Straße nach eigenen Aussagen von einem Pkw geschnitten worden und gestürzt. Die Münsteranerin erlitt leichte Verletzungen.

Die 36-Jährige war mit ihrem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein bislang unbekannter Pkw beabsichtigte, in Höher der Boeselagerstraße an der Ampel rechts abzubiegen und achtete laut Zeugenaussage dabei nicht auf die Radfahrerin. Die Münsteranerin musste stark abbremsen, fiel zu Boden und verletzte sich. Der Pkw fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

