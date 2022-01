POL-MS: Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld und Schmuck - Warnung vor mieser Masche

Münster (ots)

Betrüger haben in den vergangenen Tagen mehrfach in Münster versucht mit dem sogenannten "Wasserwerker-Trick" in Wohnungen älterer Menschen zu gelangen. In einem Fall entwendeten die Täter mit der miesen Masche einen geringen Bargeldbetrag und Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin.

Polizei Münster