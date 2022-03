POL-MS: Farbschmierereien an der Deutschen Hochschule der Polizei - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend (25.3., 21 Uhr) bis Samstagmorgen (26.3., 10:40 Uhr) an der Einfahrt zum Gelände der Deutschen Hochschule der Polizei an der Straße Zum Roten Berge Farbschmierereien mit polizeibeleidigendem Inhalt angebracht.

Polizei Münster