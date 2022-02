POL-MS: Fernfahrerstammtisch abgesagt - Alternatives Telefonangebot der Polizei Münster am 2. Februar

Aufgrund der Pandemielage wird der Fernfahrerstammtisch am 2. Februar 2022 nicht in Präsenz stattfinden können.

m dennoch ein entsprechendes Angebot für die Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen aufrecht zu erhalten, bietet die Polizei Münster erneut eine Telefonsprechstunde als Alternative zum Fernfahrerstammtisch an. Diese soll am Mittwoch, dem 02.02.2022, in der Zeit von 16-18 Uhr stattfinden. Unter der Rufnummer (0251) 275-1450 stehen Verkehrssicherheitsberater und Sozialarbeiter für alle Fragen rund um das Thema LKW und BAB zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang sind alle Interessierten eingeladen, ihre Fragen auch über die Mailadresse VSB.Muenster@polizei.nrw.de an die Polizei zu richten.

