POL-MS: Festnahme nach Kontrollen - Strategische Fahndung im Bereich des Bahnhofsumfeldes

Bei der Durchsuchung eines 18-jährigen Mannes an der Windthorststraße fanden Beamte Bargeld in üblicher Stückelung für Dealer. Der Verdächtige warf beim Erblicken der Uniformierten neun Klemmverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln weg. Zudem fanden die Einsatzkräfte ganz in der Nähe in einem Kaffeebecher unter einem auf dem Boden liegenden Fahrrad mehrere Plastiktütchen mit Drogen. Die Betäubungsmittel stellten die Einsatzkräfte sicher.

Bereits Anfang Februar (9.2.) war der 18-Jährige nach einem räuberischen Diebstahl als Tatverdächtiger ermittelt worden und hatte bei der Festnahme Drogen dabei. Die Beamten nahmen ihn fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

