POL-MS: Flucht nach Hausfriedensbruch - Polizisten ziehen 26-Jährigen aus Kanal

Polizisten haben am Freitagabend (1.4., 21:50 Uhr) einen 26-Jährigen aus dem acht Grad kalten Wasser gezogen, nachdem er vor der Polizei in den Kanal geflüchtet war.

Ein Zeuge hatte zwei Männer bei einem Hausfriedensbruch an der Nieberdingstraße ertappt und die Polizei alarmiert. Während die Beamten einen der Männer bereits auf dem Firmengelände stoppen konnten, flüchtete sein Komplize in Richtung Dortmund-Ems-Kanal. Mit einem Kopfsprung in das Wasser, versuchte er sich den Polizisten zu entziehen. Schon nach wenigen Metern tauchte der Kopf des 26-Jährigen unter der Last der nassen Winterbekleidung immer wieder unter Wasser.

Ein Polizist zögerte nicht lange und eilte dem 26-Jährigen zur Hilfe. Er sprang ins Wasser, brachte ihn zur Spundwand zurück und zog den mittlerweile vollkommen kraftlosen Mann gemeinsam mit seinem Kollegen an Land. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Polizist wurde leicht verletzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell