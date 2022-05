POL-MS: Fotorucksack aus Fahrradkorb gestohlen - Diebesgut im Wert von 4.000 Euro

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (3.5., 17:45 bis 18:30 Uhr) am Kanal einem Münsteraner seinen ungesicherten Fotorucksack aus dem Fahrradkorb entwendet.

Der Radler war von der Manfred-von-Richthofen-Straße am Kanal in Richtung Warendorfer Straße unterwegs. Am Ende der Fahrt stellte er den Verlust der Tasche samt Kamera, Objektiv, Telekonverter und Smartphone fest. Der Täter war unerkannt mit der Beute im Wert von mehr als 4.000 Euro geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

