POL-MS: Für mehr Bürgernähe - Bezirksbeamter von Mauritz erweitert Gesprächsangebot im Ska-Treff

"Ihre Polizei im Ska-Treff - Für Sie vor Ort in Mauritz" - Unter diesem Slogan erweitert Polizeihauptkommissar Thomas Krimpmann ab sofort sein Gesprächsangebot in Räumlichkeiten des Ska-Treffs.

Bislang findet bereits jeden Dienstag in ungeraden Wochen von 16 Uhr bis 17:30 Uhr die Bürgersprechstunde des Bezirksbeamten von Mauritz statt. Der Polizeihauptkommissar bekam Anfang des Jahres vom Haus zum Guten Hirten in Münster eine neue Möglichkeit, sein Gesprächsangebot zu erweitern. "Als Bezirksbeamter in Mauritz möchte ich für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Ich freue mich, nun auch unabhängig von meiner Sprechstunde Gespräche im Ska-Treff führen zu können." Termine können direkt mit Thomas Krimpmann unter der 0251 275-2432 oder über den Ska-Treff unter der 0251 9862-2566 vereinbart werden.

Der Ska-Treff ist eine Einrichtung des Hauses zum Guten Hirten an der Skagerrakstraße 2. Zwar lässt sich eine Assoziation des Namens der Straße und des Treffs nicht vermeiden, Michael Bastian, Mitarbeiter des Hauses zum Guten Hirten und Projektleiter des Projekts "Miteinander und nicht allein" klärt aber auf: "Ska steht nicht etwa für Skagerrakstraße, sondern für sozial, kreativ und ambulant". Nicht nur der Projektleiter, auch der Projektkoordinator Peter Bastian steht den neuen Möglichkeiten positiv entgegen. "Der Ska-Treff ist ein Ort der Begegnung und Begleitung von Menschen. Wir freuen uns, im Namen des Hauses zum Guten Hirten unsere Räumlichkeiten für noch mehr Bürgernähe zur Verfügung stellen zu können."

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Lydia Pokriefke

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell