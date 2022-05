POL-MS: Fußgänger von Pkw erfasst - 21-Jähriger schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen (15.5., 3:55 Uhr) an der Straße Am Hawerkamp einen Fußgänger schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Polizei Münster