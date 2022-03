POL-MS: Fußgängerin läuft auf die Fahrbahn und wird von Auto erfasst - Verletzte gesucht

Eine bislang unbekannte Fußgängerin ist am Samstagmorgen (26.2., 2:50 Uhr) an der Steinfurter Straße von einem Pkw erfasst worden und anschließend geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach der Verletzten.

Der Autofahrer war auf der Straße Schlossplatz in Richtung Steinfurter Straße unterwegs. Zwischen der Münzstraße und der Mittelinsel zur Promenade trat die Unbekannte plötzlich auf die Fahrbahn und querte diese in Richtung Parkplatz Schloss. Der 33-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Diese stürzte und verletzte sich augenscheinlich am Ellenbogen. Anschließend verließ sie in Begleitung eines Mannes die Örtlichkeit, ohne Angaben zu ihrer Person gemacht zu haben.

Die Frau war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie war mit einem schwarzen Kleid, einer schwarzen Strumpfhose und einem silbernen Gürtel bekleidet. Ihre Begleitung war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte blonde Haare und einen Dreitagebart. Er war schlank und trug einen olivgrünen Mantel mit Fell-Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell