POL-MS: Getränkemarkt überfallen - Räuber flüchtet mit Bargeld

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (3.3., 20:55 Uhr) einen Getränkemarkt an der Straße Schütthook überfallen.

er Täter kam gegen 20:45 Uhr in das Geschäft und schlenderte zunächst durch die Gänge. Er nahm eine Dose Energydrink aus dem Regal und trat an die Kasse. Nachdem er die Dose auf den Tresen gestellt hatte, zog er eine schwarze Pistole aus der Hosentasche und richtete diese auf die Kassiererin. Mit den Worten "Geld her" forderte er die Verkäuferin zur Herausgabe von Bargeld auf. Dieses ließ er in eine mitgebrachte Plastiktüte packen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit einer dreistelligen Summe.

Der Unbekannte ist 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er war mit einem weiß-melierten Kapuzenpullover (mit Aufdruck eines Gesichtes auf dem Rücken) bekleidet. Er trug eine dunkelblaue Jogginghose der Marke Adidas und schwarze Sneaker. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell