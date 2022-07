POL-MS: Handtaschen aus Pkw entwendet - Zeuge verfolgt Diebe - Festnahme

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (20.7., 15:55 Uhr) am Albersloher Weg einen 24-jährigen Dieb festgenommen.

Der Täter hatte gemeinsam mit einem Komplizen den Kofferraum einer 71-Jährigen geöffnet und drei Handtaschen entnommen, als diese sich gerade hinter das Steuer gesetzt hatte, um einkaufen zu fahren. Mit der Beute flüchtete das Duo zunächst auf Fahrrädern Richtung Gremmendorfer Weg.

Ein Zeuge bemerkte die Situation und verfolgte die Täter mit seinem Auto bis zu einem Zigarettenautomaten. Dort versuchten die Diebe mit einer EC-Karte aus der gestohlenen Handtasche Schachteln zu erlangen. Anschließend trennte sich das Duo und verschwand in unterschiedliche Richtungen. Hinzugerufene Polizisten fahndeten sofort nach den beiden und nahmen den 24-Jährigen noch in der Nähe fest. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

